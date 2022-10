Konkurs Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku to najstarszy i największy w Polsce konkurs dla przedsiębiorczych kobiet - właśnie rozpoczyna się jego 14 edycja. Od początku jego istnienia nagrodzono ponad 120 przedsiębiorczyń z małych i dużych firm oraz liderek i liderów organizacji wspierających równość i różnorodność. Wielu z nich zwycięstwo ułatwiło rozwój działalności i wejście na nowe rynki oraz dało szansę na pozyskanie inwestorów i partnerów biznesowych.

W Mastercard wspieramy kobiecą przedsiębiorczość mając świadomość, że – niestety – wciąż jeszcze kobietom w tym obszarze jest trudniej – głównie ze względu na uwarunkowania społeczne i ekonomiczne. Dlatego od wielu lat patronujemy konkursowi Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku, promującemu i nagradzającemu pomysłodawczynie i właścicielki firm. Odgrywają one niezwykle istotną rolę w rozwoju naszej gospodarki, zatem stworzenie odpowiednich warunków społecznych, politycznych i finansowych, aby mogły rozwijać swoje biznesy, jest kluczowe. Cieszę się, że po raz kolejny będziemy mogli wyróżnić te przedsiębiorczynie, które już odnoszą sukcesy i jednocześnie zainspirować te, które wciąż czekają na swój moment - mówi Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny na Polskę, Czechy i Słowację, Mastercard Europe.

W ciągu roku liczba polskich prezesek wzrosła o 10,5 proc.

Ponad milion polskich firm jest prowadzonych przez kobiety, jak wynika z najnowszej analizy KRS według numerów REGON, przeprowadzonej na koniec września przez wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet. To ok. ⅕ wszystkich biznesów w Polsce. Z tej liczby 957,5 tys. firm należy w 100 proc. do kobiet, a pozostałe 45,2 tys. jest kierowanych przez prezeski. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba prezesek wzrosła o 10,5 proc., porównując do końca września 2020 r. o 24 proc., a do końca września 2019 r. - o ponad 40 proc. Niemal 20 proc., czyli ponad 44 proc. wszystkich polskich prezesek, zarządza przedsiębiorstwami w Warszawie.

Poprzez takie inicjatywy jak konkurs Bizneswoman Roku nagłaśniamy i promujemy osiągnięcia kobiet w takim stopniu, aby ich wizerunek zaczął kojarzyć się naturalnie z sukcesem i to nie tylko w dziedzinach humanistycznych, ale także w nowych technologiach, IT, przemyśle ciężkim, nauce. Przez ostatnie 14 lat udało nam się już bardzo dużo w tym zakresie zmienić. Wierzę też, że pokazywanie sukcesów kobiet wpłynie na ich większy udział w debatach podczas branżowych konferencji, a ich głos będzie słyszalny także w mediach. Bo im o nas głośniej, tym dla nas lepiej - mówi Olga Kozierowska, Prezeska Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, pomysłodawczyni konkursu Bizneswoman Roku - Liczba nominacji zgłoszeń do naszego konkursu regularnie wzrasta, ale w ostatniej edycji padł absolutny rekord, wpłynęło ich ponad 1300, o niemal ⅓ więcej niż rok wcześniej. Czyli nasze działania, pokazywanie Polkom, że warto realizować marzenia, są potrzebne.

Największy odsetek polskich prezesek - nieco ponad 4 proc. - kieruje organizacjami członkowskimi, czyli różnego rodzaju zrzeszeniami, związkami, stowarzyszeniami itp. Niewiele mniej stoi na czele podmiotów zarządzających wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami oraz podmiotów doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Niecałe 3 proc. prowadzi działalności związane z rachunkowością i księgowością oraz doradztwem podatkowym. Niecałe 2 proc. prezesek działa w branży związanej z oprogramowaniem. W sumie ponad 2000 prezesek - czyli 4,5 proc. wszystkich - prowadzi firmy zarejestrowane w kategoriach związanych z realizacją projektów budowlanych i wznoszeniem budynków.

Do kobiet należy ponad 100 tys. firm związanych z ochroną zdrowia

Do kobiet należy prawie 196 tys. zarejestrowanych w Polsce przedsiębiorstw rolnych i hodowlanych, ponad 55,5 tys. zakładów fryzjerskich i kosmetycznych oraz 30 tys. sklepów spożywczych. Są również właścicielkami ponad 26 tys. agencji ubezpieczeniowych i takiej samej liczby firm rachunkowo-księgowych oraz doradztwa podatkowego. Kobiety prężnie działają w ochronie zdrowia - po zsumowaniu należących do nich praktyk lekarskich specjalistycznych (ponad 29,5 tys.), pielęgniarskich i położniczych (niemal 20 tys.), dentystycznych (ponad 19,5 tys.) oraz działalności związanych z fizjoterapią i ogólną praktyką lekarską uzyskujemy liczbę ponad 100 tys. podmiotów. To niemal 10 proc. wszystkich prowadzonych przez kobiety firm w Polsce.

O konkursie Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza na stronie bizneswomanroku.pl w jednej z wybranych kategorii otwartych: Biznes Roku - Przychód powyżej 10 mln złotych, Biznes Roku - Przychód poniżej 10 mln złotych, Mikrobiznes, Startup Roku, Liderka w Nowych Technologiach, Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu, Organizacja Przyjazna Rodzicom, Pracodawca Równych Szans.

Na stronie internetowej istnieje także możliwość nominowania osoby lub organizacji, której sukcesy zauważyliśmy i chcemy, żeby docenili je też inni.

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 stycznia 2023 r.

Organizator konkursu: Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką

Partner strategiczny: Mastercard

Partner merytoryczny: Accenture

Partnerzy kategorii: BNP Paribas, DPD Polska, Google Cloud, home.pl, HUAWEI, IGT Poland, NatWest Group w Polsce, Orange

Partnerzy konkursu: Vital Voices, Humanites, Perspektywy Women in Tech

Patronat Honorowy Konkursu: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Patroni medialni: PAP, Polska Press Grupa, ITWiz, MamStartup, Magazyn Rekruter, ONA Strona Kobiet, Imperium Kobiet, Law Business Quality, Twój STYL.pl, ISBtech, Głos Mordoru.

Dane cytowane w tekście pochodzą z badania Dun & Bradstreet przeprowadzonego na koniec września 2022 r. Analizie poddano dane z rejestru KRS.